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معظمهم من طولكرم

الاحتلال يعتقل 10 شبّان من الضفة

24 شباط / فبراير 2021 08:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 10 شبّان من مدن الضفة الغربية المحتلة.

 وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت مخيم طولكرم، واعتقلت الشاب جهاد خريوش، كما اقتحمت ضاحية شويكة في المدينة واعتقلت المواطن أسعد نعالوة ونجليه هيثم وهشام، فيما تم اعتقال الشاب قصي البلبيسي من بلدة عنبتا شرقا والشاب عماد أبو عصبة من بلدة علار القريبة.

وذكر المكتب، أن القوات اعتقلت الناشط في الجبهة الديمقراطية أنور الحمود من وادي الفارعة قرب نابلس، كما اعتقلت الشاب حسام عدنان اشتية من قرية تل غرب المدينة، والشاب مؤمن أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله، والشاب عبد فاروق بعيرات من بلدة كفر مالك المجاورة.

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