الصحة برام الله: دخلنا في موجة ثالثة من تفشي كورونا

رام الله - الرأي:

قالت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إن محافظات الوطن دخلت فعلًا في الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الإصابات بشكل تصاعدي وحاد.

وأشارت الكيلة في حديث إذاعي، إلى أن منطقة ضواحي القدس لوحدها لا يوجد فيها أي سرير فارغ للمرضى الجدد الذين تثبت إصابتهم بالفيروس.

وذكرت أن عدد الحالات الموجودة على أجهزة التنفس الاصطناعي وصلت إلى 48% من مجمل المصابين، وهي الأعلى منذ بداية انتشار الجائحة.

وبينت الكيلة، أن نسبة الإشغال في أسرة مستشفيات شمال الضفة الغربية، وصلت إلى 67%، في حين أنه في مدن رام الله وأريحا وضواحي القدس 105%، وفي جنوب الضفة 83%".

ولفتت إلى أنه سيكون هناك اليوم اجتماعًا عاجلًا لدى الوزارة لتقدير الموقف ومن ثم رفع التوصيات للجنة الوبائيات، ومن ثم لمجلس الوزراء، لافتةً إلى أن التوصيات قد تتضمن طلبًا بإعادة الإغلاق الشامل والمشدد في كافة المحافظات.

ونوهت إلى أن الوزارة ليس لديها أي معلومات حول السلالة الجنوب أفريقية أو البرازيلية الجديدة من فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن ما يتوفر من معلومات فقط يتعلق بالسلالة البريطانية

وقالت الكيلة: "السلالة البرازيلية هي الأشد فتكًا، لأنها تصيب الأعمار الشابة صاحبة المناعة القوية، ولذلك على الجميع الالتزام الكامل والشامل بالكمامة".

وبشأن إمكانية وصول لقاحات جديدة، أشارت إلى أن الوزارة ستستلم كميات جديدة خلال الأيام المقبلة.