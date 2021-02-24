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تعافي 202 حالات

حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

24 شباط / فبراير 2021 10:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1910 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 202 حالات من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 54719 إصابة بينها 1825 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 52348 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 546 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 24.

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