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توقيف 60 متهماً

"النيابة" تحقق في 153 قضية تتعلق بالتلاعب بالأسعار والمساس بالاستقرار

24 شباط / فبراير 2021 10:33

"النيابة" تحقق في 153 قضية تتعلق بالتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 153  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع.

ووفقاً لموجز24 فبراير 2021، فقد حققت النيابة أمس الثلاثاء، في 147 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، كما سجلت 9 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

ونوهت النيابة، إلى أنه لم يسجل أي قضية  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف  60 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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