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عبر الرقم المجاني للاستعلامات

رئيس خلية "أزمة كورونا" يستقبل اتصالات المواطنين

24 شباط / فبراير 2021 12:49

رئيس خلية "أزمة كورونا" يستقبل اتصالات المواطنين
رئيس خلية

غزة- الرأي

استقبل العميد فايق المبحوح رئيس خلية إدارة أزمة فيروس كورونا، صباح الأربعاء، اتصالات المواطنين عبر الرقم المجاني لاستعلامات وزارة الداخلية، ما بين الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

وأجاب العميد المبحوح، خلال النافذة المفتوحة التي خصصتها العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، على عشرات التساؤلات والاستفسارات حول كل ما يتعلق بالإجراءات الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت اتصالات المواطنين، استفسارات وتساؤلات حول العديد من القضايا المتعلقة بأزمة جائحة كورونا، على صعيد إجراءات الفتح والإغلاق، وكذلك فتح الأسواق، وصالات الأفراح، والجامعات، وإقامة الحفلات في الشوارع، وغيرها من القضايا.

وخلال اللقاء، أتم العميد "المبحوح" حلّ عدد من قضايا المواطنين بشكل مباشر بالتواصل مع جهات الاختصاص، كما وعد بمتابعة سائر القضايا والشكاوى الواردة خلال الفترة القريبة الماضية، والعمل على تذليل العقبات بما يتوافق مع الإجراءات المتخذة.

بدورهم، تقدم المواطنون بالشكر من وزارة الداخلية لجهودها في تعزيز التواصل والاستماع لملاحظاتهم، والإجابة على استفساراتهم بشكل مباشر، مُثمنين جهود الوزارة في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة لهم.

جدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج مستمر تقوم به العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، لتعزيز نوافذ التواصل المباشر بين المسؤولين في الوزارة وبين المواطنين، بما يسهم في سرعة حل مشاكل المواطنين، والإجابة عن استفساراتهم المختلفة، ودراسة مقترحاتهم بما يساهم في تقديم الخدمة للجمهور بأفضل صورة.

وكانت العلاقات العامة قد استضافت خلال الأسبوعيين الماضيين ضمن هذا البرنامج العميد فؤاد أبو بطيحان مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود، والعميد جمال الديب محافظ مدينة غزة.

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