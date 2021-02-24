4 وفيات و1307 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 4 حالات وفاة و1307 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 4 وفيات بالضفة الغربية سجلت كالتالي: "الخليل 1، سلفيت 1، طولكرم 1، نابلس 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية (68)، بيت لحم (189)، طولكرم (86)، ضواحي القدس (92)، سلفيت (62)، نابلس (147)، الخليل (262)، طوباس (21)، رام الله والبيرة (314)، جنين (50)، أريحا والأغوار (16)".

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ""قلقيلية (12)، بيت لحم (83)، طولكرم (26)، ضواحي القدس (124)، سلفيت (76)، نابلس (62)، الخليل (140)، طوباس (5)، رام الله والبيرة (236)، جنين (55)، أريحا والأغوار (17)".

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 93 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.