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استعداداً لفعاليات يوم الأسير..

وزارة الأسرى و الإعلام الحكومى يبحثان توحيد الجهود الإعلامية

24 شباط / فبراير 2021 01:06

وزارة الأسرى و الإعلام الحكومى يبحثان توحيد الجهود الإعلامية
وزارة الأسرى و الإعلام الحكومى يبحثان توحيد الجهود الإعلامية

غزة- الرأي

بحثت وزارة الأسرى والمحررين، توحيد الجهود الإعلامية المبذولة  بينها وبين المكتب الإعلامي الحكومي لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 إبريل من كل عام، ووضع خطط وبرامج إعلامية وإذاعية تتناسب مع حجم وتضحيات الأسرى ومعاناتهم داخل السجون .


جاء ذلك خلال لقاء تشاوري اليوم الأربعاء فى مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة بهاء المدهون ومدير عام العلاقات العامة والإعلام صابر أبو كرش، وممثلين عن المكتب الإعلامي الحكومي د. مؤمن عبد الواحد مدير إذاعة الرأي الحكومية، ومقدمة البرامج الإذاعية الصحفية فاطمة القاضي.


 وأوضح المدهون، أهمية تلك اللقاءات للخروج ببرامج إعلامية وإذاعية موحدة تحتوي على مضامين، وتقارير ، واحصاءات، وأخبار تشرح معاناة ومأساة ما يقارب الـ 4000 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى موجة إذاعية مفتوحة على مدار ساعات متواصلة مشتركة مع إذاعات محلية وخارجية، مشيراً أن ذلك يحتاج إلي جهد كبير من جميع الأفراد وواجب شرعي للعمل على نصرة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية .


ومن جهته، شدد عبد الواحد خلال اللقاء إلى أهمية تشكيل آلية عمل مشتركة وهادفة من خلال التنسيق المشترك مع الوزارة، وذلك ضمن برنامج عمل منظم ومتكامل يرتكز  على تخصيص مساحات كبيرة من فضائها وتسليط الضوء أكثر على قضية الأسرى وإظهار معاناتهم المأساوية داخل السجون ، وأيضاً التركيز على الإعلام الجديد وقنوات التواصل الإجتماعي لنشر قضية الأسرى ودعمها بكافة الأساليب الحديثة على المستوى الدولي.


وتخلل الزيارة، جولة فى معرض تراث الحركة الأسيرة والتعريف بمقتنيات الأسرى والتى تحاكى معاناتهم داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى امكانية استخدام معرض التراث فى تنظيم البرامج واللقاءات والحوارات ضمن الخطة الإعلامية الموضوعة لبرنامج يوم الأسير الفلسطيني.

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