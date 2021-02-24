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وزارة السياحة تنفذ جولات تفقدية لصالات الافراح بعد قرار فتحها

24 شباط / فبراير 2021 01:48

وزارة السياحة تنفذ جولات تفقدية لصالات الافراح بعد قرار فتحها
وزارة السياحة تنفذ جولات تفقدية لصالات الافراح بعد قرار فتحها

غزة- الرأي

واصلت طواقم  وزارة السياحة والاثار،  جولاتها التفقدية للمنشآت السياحية حيث نفذت عشرات الزيارات الميدانية لصالت الافراح وذلك بعد قرار استئناف عملها  بهدف ضبط الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.


وقالت الوزارة، إن طاقمها اجرى برفقة مباحث السياحة والاثار، خلال الايام الماضية جولات تفتيش ومتابعة ميدانية لأكثر من 30 صالة افراح للتأكيد على اصحابها بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية طرفهم ومتابعة مدى إلتزامهم بالبنود التي تم تعميمها عليهم من قبل وزارة الداخلية.


وأكدت الوزارة على قرار عدم السماح لصالات الافراح باستقبال الحفلات الشبابية (السهرات) لحين صدور تعليمات جديدة بالخصوص، مشيرة الى انها فضت تجمعات شبابيه في عدة شاليهات سياحية بمدينة غزة .


وأفادت أنها ستواصل جولاتها  التفقدية لكافة المنشآت السياحية في قطاع غزة لضبط الحالة الأمنية والأخلاقية، وللتأكد من التزامهما بتطبيق اجراءات الحماية والوقاية، وانها تعمل جنباً الى جنب مع باقي الوزارات الحكومية والمؤسسات الاخرى للحفاظ على سلامه ابناء شعبنا ومحاولة السيطرة على جائحه كورونا .

وزارة السياحة تنفذ جولات تفقدية لصالات الافراح بعد قرار فتحها a9_1
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