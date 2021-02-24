"الاقتصاد " تنظم 95 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، 95 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ اليوم الأربعاء، 9 جولات ميدانية لمنشآت تجارية.

وأشارت إلى أن الادارة العامة للمصادر الطبيعية، نظمت جولات ميدانية لمقالع الرمال في قطاع غزة لمتابعة العمل ومعالجة المشاكل العالقة.

كما تم تحرير محضري ضبط بحق مخبزين غير ملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية.

في حين، نظم قسم الصناعات التحويلية بدائرة التنمية الصناعية، جولات على المصانع والمنشآت في قطاع غزة لمتابعة إجراءات التراخيص ومحاضر التحفظ.