وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ جولات تفقدية لصالات الافراح بعد قرار فتحها وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم مشروع دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني وكالة الرأي الفلسطينية النائب نعيم تبحث مع ديوان الموظفين حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى و الإعلام الحكومى يبحثان توحيد الجهود الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و1307 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" و"الأوقاف" توقعان عقد إعادة اعمار مسجد الشهيد خليل الوزير وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية رئيس خلية "أزمة كورونا" يستقبل اتصالات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية بصريات مستشفى العيون يقدم الخدمة لنحو (500) حالة خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تنظم لقاًء تدريبياً لموظفيها بعنوان " تعريف بدليل الإجراءات"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية...

"الاقتصاد " تنظم 95 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

24 شباط / فبراير 2021 01:54

"الاقتصاد " تنظم 95 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، 95 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وقالت الوزارة،  إنه تم تنفيذ  اليوم الأربعاء، 9 جولات ميدانية لمنشآت تجارية.

وأشارت إلى أن الادارة العامة للمصادر الطبيعية، نظمت جولات ميدانية لمقالع الرمال في قطاع غزة لمتابعة العمل ومعالجة المشاكل العالقة.

كما  تم  تحرير محضري ضبط بحق مخبزين غير ملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية.

في حين، نظم  قسم الصناعات التحويلية بدائرة التنمية الصناعية، جولات على المصانع والمنشآت في قطاع غزة لمتابعة إجراءات التراخيص ومحاضر التحفظ.

153107595_1896298610518255_156954111315430326_n 153303674_1896298587184924_4249846577018076060_n 153516453_1896298500518266_762209930363711464_n 153274155_1896298557184927_1298328398833757268_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لكوادرها العاملين في جامعة الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟