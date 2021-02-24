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الصحة العالمية: 11 ألف جرعة من لقاح "فايزر" تصل غزة خلال أسبوعين

24 شباط / فبراير 2021 02:03

الصحة العالمية: 11 ألف جرعة من لقاح "فايزر" تصل غزة خلال أسبوعين
الصحة العالمية: 11 ألف جرعة من لقاح

غزة- الرأي

قال منسق المساعدات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية عبد الناصر صبح، إن 11 ألفا و200 جرعة من لقاح "فايزر - سبوتنيك" ستصل إلى قطاع غزة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع،  مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن دفعة إجمالية ستصل السلطة قوامها 37 ألفا و44 جرعة.

وأكد صبح في تصريح له على هامش مشاركته في مؤتمر إعلان بدء تطعيم لقاح "كورونا أن هناك دفعة أخرى بعدد 240 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ستوجه للسلطة في الأسابيع القادمة، دون تحديد حصة غزة منها بعد.

وأشار صبح إلى أن منظمة الصحة تقوم بدعم وزارة الصحة الفلسطينية باستجلاب اللقاحات عبر برنامج "كوفاكس" الذي يضم 191 دولة، وستوفر 20% من حاجات السكان للدول التي لا تستطيع شراء اللقاح أو تجد صعوبة في توفيره. 

ونوه إلى أن الجزء المخصص لغزة من إجمالي تلك الدفعة سيتم تحديده حينما تصل دفعة اللقاحات بناء على دراسة ما وصل غزة من المنح والمساعدات الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة ستقوم بالتنسيق واستجلاب التطعيم، معرباً عن أمله في تطعيم مليون شخص في القطاع حتى نهاية العام الجاري.

 

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