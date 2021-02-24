الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لكوادرها العاملين في جامعة الأقصى

غزة- الرأي

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة الأقصى بغزة لقاءً لكوادرها العاملة، حضر اللقاء م. خميس المصري القيادي في حركة حماس و م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية و م. محمد الجمل عضو الهيئة الإدارية للكتلة الإسلامية.

وألقى م. خميس المصري كلمة للحضور أوضح من خلالها أهمية العمل الطلابي، وقال "إن مرحلة العمل الطلابي هي مرحلة هامة وتصقل الشخصية بصفات مميزة، وهي تجربة فريدة"، وأكد خلال كلمته على ضرورة التفوق في العلم لنكون قادرين على مجابهة العدو الصهيوني والوقوف أما المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب.

وتحدث م. أمجد مزيد بكلمة أثناء اللقاء دعا فيها الحضور إلى الجد والاجتهاد في كافة المجالات، وأوضح للحضور أهمية العمل الطلابي في هذه المرحلة، وقال" يجب علينا الوقوف مع الطالب في كافة الأوقات ونساعده لإكمال مسيرته التعليمية"، وأضاف نحن جاهزون للبدء بأنشطتنا ومشاريعنا المختلفة.