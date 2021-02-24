مُرة يدعو لإعادة بناء المرجعيات الوطنية وتحقيق الشراكة

وكالات-الرأي:

دعا رئيس الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالخارج "رأفت مرّة" إلى إعادة بناء المرجعيات الوطنية، وتحقيق شراكة وطنية حقيقية بين جميع مكونات العمل الوطني وفصائله وشعبنا في الداخل والخارج.

وأكد مرّة خلال لقاء مع الاعلاميين حول الانتخابات الفلسطينية بعنوان: "الانتخابات: التغيير والثوابت ودور الفلسطينيين في الخارج"، في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الفلسطينية محطة سياسية مهمة في الواقع الفلسطيني من أجل التغيير، وإعادة بناء المؤسسات والمشاركة في القرار، مشددًا على أن من حقّ الشعب الفلسطيني اختيار ممثليه بطريقة حرة وديمقراطية ونزيهة.

وعن دور الفلسطينيين في الخارج، أكد مرة أنهم معنيون بشكل جاد في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، كمقدمة أساسية وضرورية لإعادة تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، لافتًا النظر إلى أن حركة حماس تضع كل إمكاناتها التنظيمية والإدارية واللوجستية في جميع الساحات خارج فلسطين المحتلة في خدمة عملية إجراء الانتخابات داخل المجتمع الفلسطيني في الخارج.

ونبه إلى أن حماس تركز على وحدة القضية الفلسطينية، ووحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وإنهاء مرحلة الاختلاف الداخلي، ومعالجة مرحلة الانقسام، وإيجاد حلول ناجعة لكل النتائج المترتبة عليها، وأن أولويتها تحصين الصف الفلسطيني، وتعزيز الجبهة الداخلية، والعمل على بناء موقف سياسي فلسطيني قوي، يواجه كل ما يستهدف الشعب والقضية.

ولضمان حقّ العمل السياسي وحرية التعبير والانتقال خلال العملية الانتخابية، طالب مرّة، بتحييد الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية عن التدخل في الانتخابات، وبإطلاق الحريات العامة.

وحذر القيادي في حماس من أي تلاعب أو تغيير بقوائم الناخبين ومراكز الاقتراع، أو التلاعب بعمليات الاقتراع، مطالبًا برقابة من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية المعنية على الانتخابات.

وطالب بضرورة احترام نتائج الانتخابات والعمل بمضمونها، واحترام خيارات الناخبين، مشددًا على أن حركة حماس حريصة على توظيف نتائج الانتخابات في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، وترفض توظيف نتائج الانتخابات في تجديد مشروع التسوية والمفاوضات والتنازل عن الحقوق الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، شدد مرّة على دور القدس ومكانتها في الانتخابات، وعلى ضرورة مشاركة القدس وأهلها في الترشح والانتخاب، محذرًا من أي عرقلة صهيونية لإبعاد القدس عن التوافق الوطني، ومنع المقدسيين من المشاركة بالكامل في العملية الانتخابية.