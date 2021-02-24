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شديد: تهديد الاحتلال دافع للإصرار على انتزاع حق المشاركة بالانتخابات

24 شباط / فبراير 2021 03:23

وكالات-الرأي:

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "عبد الرحمن شديد"، "إن تهديد الاحتلال لقيادات وكوادر الحركة لمنعهم من حقهم في الانتخاب والترشح للانتخابات هو دافع كاف وقوي للإصرار على انتزاعه".

وأضاف شديد: "إن من ينشد الحرية لا يستأذن الاحتلال، وقيادات وكوادر وأبناء حماس في الضفة لا ينتظرون إذن الاحتلال ليمارسوا حقهم في الانتخاب والترشح".

واعتبر أن تهديدات الاحتلال لقيادات وكوادر الحركة لمنعهم من الحق في الترشح للانتخابات هو دافع كاف وقوي للإصرار على انتزاع هذا الحق.

وتابع "يحاول الاحتلال أن يتدخل في رسم خارطة انتخابات شعبنا ويؤثر في نتائجها مسبقا عبر الاعتقالات والتهديدات"، مشددًا "وهو ما لا ينبغي أن يسمح به شعبنا تحت كل الظروف".

وأردف "صراعنا مع المحتل صراع إرادة، وقد حاول عبثا كسرها بشتى الوسائل والجرائم على مدار عقود مضت، من قتل واعتقال وتشريد وإبعاد وتهديد، فما زادنا ذلك إلا تحديا وثباتا على طريق العزة والحرية".

وأبلغ الاحتلال قيادات في حماس بالضفة المحتلة برسائل تهديد حال الترشح والمشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 22 مايو المقبل.

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