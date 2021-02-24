تحديد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية التشريعي

غزة – الرأي:

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، إعلانًا حول الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي.

وحسب اعلان لجنة الانتخابات فإن المرفوضين من الترشح للانتخابات في حال البقاء بمناصبهم على النحو التالي:

1-الوزراء.

2-موظفي الدولة المدنيون والامنيون أو الذين يتقاضون راتبا أو مخصصا شهريا من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها.

3-مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية.

4-موظفو المؤسسات العامة والهيئات المحلية وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.

وأوضحت اللجنة أن عملية الترشح تبدأ يوم السبت 20/3/2021 وتمتد لمدة 12 يومًا حيث تنتهي يوم الاربعاء 31/3/2021.