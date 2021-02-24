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جيش الاحتلال يوقف التدريبات بالنيران الحية في أحد ألويته

24 شباط / فبراير 2021 07:47

وقف التدريبات بالنيران الحية في لواء الناحال لهذا السبب
وقف التدريبات بالنيران الحية في لواء الناحال لهذا السبب

الداخل المحتل-الرأي:

فتح جيش الاحتلال تحقيقا مع قائد "الكتيبة 50 في لواء ناحال" اليوم (الأربعاء) بعد الاشتباه بإطلاقه النار على مقاتل جندي في قاعدة عسكرية في وادي الأردن المحتل.
 
وزعم موقع "والا" العبري أن التحقيق كشف أن القائد المشتبه به أطلق النار على جندي آخر كان يسير بالقرب منه في القاعدة، حيث أن قائد "الفرقة 162" أمر بوقف جميع التدريبات على الأسلحة الحية في "لواء ناحال" حتى نهاية التحقيق في الحادث.
 
وادعى الجيش أن القضية قيد التحقيق وفي هذه المرحلة لم يتم استبعاد أي سيناريو، وليس من الواضح ما إذا كان القائد كان ينوي إطلاق النار أم أن إطلاق النار تم عن طريق الخطأ.

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