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افتتاح الدورة التأسيسية للمستجدات الإناث بوزارة الداخلية

24 شباط / فبراير 2021 07:58

الدورة التأسيسية للمستجدات الإناث بوزارة الداخلية
الدورة التأسيسية للمستجدات الإناث بوزارة الداخلية

غزة – الرأي:

شرعت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالدورة التأسيسية للمستجدات المقبولات مؤخراً في مسابقة تعيين الإناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.

وقال مدير إدارة التدريب، العقيد ربيع المصري إن الدورة تضم 50 متدربة اللواتي تم قبولهن للوظيفة بأجهزة وزارة الداخلية، لافتاً إلى أنها تستمر مدة 45 يوماً. 

وأشار العقيد المصري إلى أن الدورة ستشمل مجموعة من العلوم والمعارف الشرطية والأمنية والقانونية، التي تُؤهل المنتسبات الجدد للعمل في الأجهزة الشرطية والأمنية بالوزارة.

بدوره، أكد نائب مدير عام مديرية التدريب، العميد محمد النخالة على أهمية دور الشرطة النسائية في تنفيذ المهام الأمنية ذات الخصوصية في مجتمعنا الفلسطيني؛ للمساهمة في ضبط الحالة الأمنية وبسط النظام والقانون.

وكان العميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلن اختتام جميع مراحل مسابقة تعيين أفراد "إناث" للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2020م.

وأوضح "أبو سلطان" في تصريح سابق، أن الهيئة أنهت مراحل مسابقة توظيف الإناث، بعد أن استكملت كافة الإجراءات المعمول بها وفق القانون الفلسطيني.

وأشار إلى أن  المتسابقات الخمسين المقبولات قد حصلن على أعلى الدرجات في جميع مراحل المسابقة، مبيناً أنه سيتم أخذ من يجتزن الدورة التدريبية، للعمل في أجهزة الوزارة برتبة جندي تحت الاختبار لمدة (6) شهور، وبتسوية على المؤهل العلمي "بحد أقصى ثانوية عامة".

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