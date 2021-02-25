أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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25 شباط / فبراير 2021 08:14
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، كما يلي:
دولار 3.26
يورو 3.97
دينار 4.60
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