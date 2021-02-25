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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

25 شباط / فبراير 2021 08:14

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، كما يلي:

دولار 3.26

يورو 3.97

دينار 4.60

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