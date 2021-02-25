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الصحة برام الله: نواجه موجة جديدة وصعبة من تفشي كورونا

25 شباط / فبراير 2021 09:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

حذرت وزارة الصحة في رام الله من العودة الى المربع الأول من جائحة كورونا في فلسطين، في ظل الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات بفيروس كورونا والسلالة المتحورة الجديدة.

وقال الناطق باسم الوزارة كمال الشخرة في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس، "إنه منذ أسبوعين حتى اللحظة وصلت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا من 20-30% على مستوى فلسطين، وهذا رقم كبير ويعيدنا للمربع الأول ويدق ناقوس الخطر، ويجعلنا مقبلين على شيء لا نعلم مدى خطورته ويفرض علينا العمل على التشديد".

وأكد الشخرة أن فلسطين تمر بموجة صعبة من كورونا بسبب المخالطة الكبيرة وعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، واعتبار شعبنا بأن الكورونا قد انتهت.

وأكد أن الشيء الخطير الذي يجتاح فلسطين هو السلالات الجديدة من الفيروس عبر المخالطة بالداخل المحتل وانتشار السلالة البريطانية والجنوب افريقية اللواتي يعتبران أخطر من غيرها ولديهما اعراض صعبة”.

وبيّن الشخرة أن نسبة انتشارها بلغت نسبة 70% ولديها اعراض أصعب وأشد من الفيروس الأصلي، وزادت حالات ادخال المستشفيات التي أصبحت شبه ممتلئة والطواقم الطبية لديها الخبرة في التعامل مع الحالات والمرضى، مبيناً أن الوزارة لديها توجه في توسعة وزيادة عدد الأسرة الخاصة بمرضى كورونا في كافة المستشفيات.

ولفت إلى أن الصحة أصدرت توصيات بعد تشاور طويل ودراسة الوضع الوبائي في كافة المحافظات باتخاذ بعض الإجراءات من ضمنها الاغلاقات في بعض المدارس والمناطق، مبينا أنها توصية والأمر متروك للجنة الطوارئ العليا التي تتخذ القرار.

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