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وفاتان و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

25 شباط / فبراير 2021 09:31

القدس المحتلة - الرأي

أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" في القدس المحتلة على الجبريني عن تسجيل حالتي وفاة و575 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليومين الأخيرين.

وأعرب الجبريني في بيان له، عن قلقه من الارتفاع الملحوظ في عدد إصابات فيروس "كورونا" في مدينة القدس منذ مطلع الأسبوع الحالي.

وأشار إلى أنه تم تسجيل ٥٧٥ إصابة جديدة خلال يومين، منها ٢٦٤ إصابة الثلاثاء، و٣١١ أمس الأربعاء، ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى ١٩٧٢ بعد تسجيل ٣٣٦ حالة شفاء.

وأوضح أن حالتي وفاة سُجلتا في بلدتي جبل المكبر والطور، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية تفشي الفيروس قبل نحو عام إلى ٢٢٢ حالة، لافتًا إلى وجود ٩٠ حالة تعالج في المستشفيات.

وذكر أن القدس لا زالت تشهد إقبالًا إيجابيًا على التطعيمات، ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى نحو ٥٤ ألف مقدسي، بينما الجرعة الثانية ٢٤ ألفًا.

وناشد الجبريني المواطنين بضرورة الالتزام دومًا بالتعليمات الصحية.

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