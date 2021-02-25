حالة وفاة و92 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة، و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1900 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 177 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 54811 إصابة بينها 1739حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 52525 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 547حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 51 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 25.