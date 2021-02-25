وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: الإفراج عن 45 سجينًا أمنيًا لتهيئة أجواء الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: نواجه موجة جديدة وصعبة من تفشي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يعيد برشلونة للانتصارات وينفرد بصدارة هدافي الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تشرع بتسوية شوارع بمناطق المدينة وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي وريال في الطريق إلى ربع النهائي وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف في غزة يعقد اجتماعه الرسمي الأول وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يحذر من مخاطر سائل غسيل الصحون وكالة الرأي الفلسطينية ما هو الصداع المزمن اليومى وأنواعه وكيفية العلاج
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعافي 177 حالة

حالة وفاة و92 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

25 شباط / فبراير 2021 10:14

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة، و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1900 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 177 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 54811 إصابة بينها 1739حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 52525 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 547حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 51 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 25.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لكوادرها العاملين في جامعة الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟