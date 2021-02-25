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وفق البروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع "كورونا"

تعليم شمال غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية للفصل الثاني

25 شباط / فبراير 2021 10:23

تعليم شمال غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية للفصل الثاني
تعليم شمال غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية للفصل الثاني

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بتوزيع الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021، لكافة المراحل الدراسية.


وقال رئيس قسم الكتب والمطبوعات أ. محمد أبو ريا، إن عملية توزيع الكتب تتم ضمن اتباع معايير إجراءات السلامة والوقاية الصحية، الخاصة بجائحة "كورونا"، ووفق جداول زمنية محددة ومعدة مسبقاً بما يضمن التباعد الاجتماعي بين المستلمين.


وأوضح أن عملية التوزيع شملت (68) عنوانا من كتب الصفوف كافة، باستثناء كتب الصفوف من السابع حتى العاشر، والتي من المقرر أن تصل خلال الأيام القريبة المقبلة، لتكون في متناول الطلبة مع بدء الفصل الدراسي الجديد المقرر انطلاقه السبت المقبل، وفق البروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع "كورونا"، لضمان سلامة الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.
 

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