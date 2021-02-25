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قدّرت عاليًا إفراج الداخلية بغزة عن 45 سجينًا أمنيًا

حماس تطالب "فتح" بتهيئة مناخات إيجابية استعدادًا للانتخابات

25 شباط / فبراير 2021 10:43

غزة – الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تابعت باهتمام وتقدير عالٍ قيام وزارة الداخلية بغزة بالإفراج عن 45 سجينًا من المحكومين أو الموقوفين على قضايا أمنية ألحقت ضررًا مباشرًا بالمقاومة ومقدراتها.

وذكرت الحركة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة منه الخميس، أن هذا الإجراء يأتي تعبيرًا على حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير ٢٠٢١.

وطالبت حركة فتح والسلطة برام الله بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية.

وأشارت الحركة إلى أن هناك العديد من المنصات الإعلامية لا زالت محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما، كما لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام ٢٠٠٧ تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون.

وقالت: "لقد آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة".

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