60 مستوطناً يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة- الرأي:

اقتحم 60 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته، وتحديدا باحة صحن الصخرة المشرفة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين انطلقوا من باب المغاربة، بحماية العشرات من شرطة الاحتلال وعبر مجموعات متتابعة، وقاموا بعرض خرائط تتعلق بالهيكل المزعوم.

يشار إلى أن تكثيف المستوطنين اقتحاماتهم للأقصى جاء تحت غطاء أمنية وفرته لهم شرطة الاحتلال حتى أصبحت هذه الممارسات شبه يومية، وتعمدوا القيام بجولات الاستفزازية في رحاب المسجد تحديا لمشاعر المقدسيين.