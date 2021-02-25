"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

غزة- الرأي

اختتم الكاتب والناشط د. فهمي شراب مبادرة 165 عربة متنقلة في مدن وقرى قطاع غزة.

حيث بدأ شراب بمبادرة توفير عربات وفتح مشاريع متواضعة للشباب العاطلين عن العمل والمتضررين منذ أزمة كورونا وأزمة الحصار، وذلك باسهامات متواضعة من أصدقائه على صفحات التواصل الاجتماعي واقربائه ومعارفه.

وزار شراب رؤساء البلديات لإطلاعهم على أهمية دعم مثل هذه الأسر والشباب العاطلين عن العمل وعدم التعرض لهم وتوفير التسهيلات اللازمة لهم مع تنظيم حركتهم وأعمالهم.

يذكر أن شراب نفذ عدة مبادرات منها مبادرة فك الغارمين وإخراجهم من السجون ومبادرة توفير حقائب مدرسية للمدارس والعديد من المبادرات المتنوعة والتي من شأنها أن تخفف عن كاهل الأسر والعاطلين عن العمل.