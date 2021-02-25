"الاقتصاد " تنظم 132 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، 132 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ اليوم الخميس، 14 جولة ميدانية للمنشآت تجارية والأسواق.

وأفادت أنه وخلال الجولات تم ضبط 600 كيلو فراولة فاسدة ومهترئة واتلافها في محافظة خانيونس.

وأشارت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 9 جولات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.

في حين، نظمت دائرة التنمية الصناعية جولات على المخابز ومحطات الغاز في محافظة رفح.

وفي سياق منفصل، بحثت وزارة الاقتصاد الوطني سبل التعاون المشترك بين الطرفين مع وفٍد من مكتب وزارة العمل في محافظة رفح .

كما أشرفت وزارة الاقتصاد، و بحضور مراقب الشركات على اجتماعات الجمعية العمومية للبنك الوطني الاسلامي.