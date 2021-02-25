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تربية الوسطى تبدأ عملية توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني

25 شباط / فبراير 2021 01:05

تربية الوسطى تبدأ عملية توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني
تربية الوسطى تبدأ عملية توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني

الوسطى- الرأي

 شرعت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بتوزيع الكتب المدرسية على مدارسها للفصل الثاني  للعام الدراسي الحالي، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم الكتب ورئيس الشعبة سعيد صالح، و تتم عملية التوزيع وفق خطة مسبقة وجدول زمني لمراعاة شروط السلامة والتقيد بالإجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا.

 
وأوضح  مدير الدائرة الإدارية أن مديرية التربية والتعليم بالوسطى حريصة على توزيع الكتب على المدارس قبل بداية الفصل الثاني ليتمكن الطلبة من متابعة دروسهم بشكل منتظم من أول يوم في الفصل، وأشاد السدودي بدور وزارة التربية والتعليم العالي وتذليلها الصعاب من أجل حصول الطلاب على الكتب المدرسية.

 

 وشكر السدودي قسم الكتب على جهوده في عملية توزيع الكتب وتنظيمها وفق جداول زمنية محددة تراعي الأصول المتبعة  والبروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

تربية الوسطى تبدأ عملية توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني تربية الوسطى تبدأ عملية توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني
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