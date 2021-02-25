11 وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1096 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: "بيت لحم 2، نابلس 1، الخليل 4، طولكرم 1"، وحالتي وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية (67)، بيت لحم (173)، الخليل (307)، نابلس (200)، سلفيت (69)، رام الله والبيرة (332)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (39)، طولكرم (80)، ضواحي القدس (71)، جنين (62)"، مدينة القدس (575)، قطاع غزة (92).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية (29)، بيت لحم (69)، الخليل (103)، نابلس (88)، سلفيت (56)، رام الله والبيرة (134)، أريحا والأغوار (8)، طوباس (13)، طولكرم (35)، ضواحي القدس (0)، جنين (50)"، مدينة القدس (334)، قطاع غزة (177).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الصحة وجود 101 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.