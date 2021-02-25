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بطول 17 سم

أطباء مجمع ناصر ينجحون في سحب كيس مائي من رقبة طفلة

25 شباط / فبراير 2021 01:36

أطباء مجمع ناصر ينجحون في سحب كيس مائي من رقبة طفلة
أطباء مجمع ناصر ينجحون في سحب كيس مائي من رقبة طفلة

خان يونس- الرأي

تمكن الفريق الطبي د. هشام دلول رئيس قسم جراحة الأطفال بمجمع ناصر بخانيونس من سحب كيس مائي بطول 17 سم لطفلة لا تتجاوز العامين كاد يفقدها حياتها .

وأوضح د. دلول أن الطفلة تشكو من ورم في الرقبة من الجهة اليسرى مع ضيق في التنفس و بعد اجراء صورة تلفزيونية أظهرت أن الورم ناتج عن كيس مائي بطول 17 سم.

وقال د. دلول:" قمنا بطلب صورة رنين مغناطيسي عاجلة لمنطقة الرقبة للتأكد من صحة الأوعية الدموية و مجرى التنفس للمريضة قبل تقرير إجراء جراحة ، فتبين ان الكيس المائي نجم عنه ضغط مع ازاحة للأوعية الدموية والقصبة الهوائية الى الجهة اليمنى".


 وأضاف "انه تم اجراء عملية الاستئصال للكيس المائي دون حدوث اي مضاعفات حيث مكثت الطفلة في العناية المركزة لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة الحثيثة للاطمئنان عليها و قد خرجت من المستشفى بعد 48 ساعة من المستشفى وهي بصحة جيدة" .

 

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