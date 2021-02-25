تعليم خان يونس يشرع بتوزيع الكتب المدرسية للفصل الثاني

خان يونس- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في خان يونس، بتوزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021، لكافة المراحل الدراسية.



وأوضح أ. حسن النجار رئيس قسم الكتب والمطبوعات أن عملية توزيع الكتب تتم وفق اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية، كما وتم إعداد جدول زمني محدد لتسليم المدارس وفق البرتوكول الصحي.

ونوه إلى أن عملية التوزيع شملت (68) عنواناً من كتب الصفوف كافة، باستثناء عدد من عناوين الكتب الخاصة بالصفوف من السابع حتى العاشر الأساسي، والتي من المقرر أن تصل خلال الأيام القريبة المقبلة، لتكون في متناول الطلبة مع بدء الفصل الدراسي الجديد المقرر انطلاقه السبت المقبل الموافق 2021/2/27.