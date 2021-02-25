الاحتلال يعتدي على خيمة التضامن مع عائلة "عليان" في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على المواطنين في خيمة التضامن مع عائلة عليان، التي نصبها نشطاء في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، عقب هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلها الاثنين الماضي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الخيمة المقامة على أنقاض المنزل المدمر، والمكون من 4 شقق سكنية، وكان يؤوي 4 عائلات مكونة من 14 شخصاً، وهدمت أجزاءً منها، وأخرجت محتوياتها، واعتدت على المواطنين المتواجدين فيها.

وأشارت تلك المصادر أن قوات الاحتلال هددت المواطنين المقدسيين من قرية العيساوية، بعدم الحضور للخيمة، وعدم التضامن مع عائلة عليان.

في سياق متصل، أطلق نشطاء مقدسيون حملة لجمع التبرعات لإعادة بناء منزل عائلة عليان المدمر، في تحد للاحتلال الذي هدم عدداً من منازل المقدسيين منذ مطلع العام الجاري.