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قرار باستئناف العمل في سوق الجمعة والسيارات بغزة

25 شباط / فبراير 2021 04:12

سوق الجمعة الشعبي شرق مدينة غزة
سوق الجمعة الشعبي شرق مدينة غزة

غزة- الرأي:

أعلنت بلدية غزة مساء اليوم الخميس، عن استئناف العمل في سوق الجمعة الشعبي شرق مدينة غزة، ابتداءً من الغد وفق شروط معينة.

وقالت البلدية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، "بناء على توجيهات لجنة الطوارئ المركزية تقرر استئناف العمل في سوق الجمعة الشعبي غداً الجمعة 26 فبراير 2021".

وأشارت إلى أنه يمنع وجود أي بسطات في شارعي المنصورة وبغداد أو أمام عيادة الحرازين مع ضرورة اتباع إجراءات السلامة الوقاية.

في ذات السياق، أعلنت بلدية غزة استئناف العمل في سوق السيارات المركزي ابتداءً من 27 الشهري الجاري، أيام السبت والثلاثاء.

وأشار إلى أن العمل في السوق سيكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

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