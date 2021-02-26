الاحتلال يقمع مسيرة لإحياء ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل

الخليل - الرأي

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق وسط مدينة الخليل، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة لإحياء الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف.

وحسب مصادر محلية فإن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، عقب خروجهم في مسيرة انطلقت من أمام مسجد علي بكاء وسط المدينة إحياء لذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي وتنديدا بإجراءات واعتداءات الاحتلال على الحرم، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

ورفع المشاركون في المسيرة علم فلسطين وصورا للحرم والشهداء، ورددوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال والمستوطنين.