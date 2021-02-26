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زعيم "إسرائيلي": غزة قنبلة موقوتة سنعود إليها

26 شباط / فبراير 2021 04:13

القدس المحتلة - الرأي

​دعا زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" إلى إعادة احتلال قطاع غزة

ونقلت صحيفة معاريف عن "سموتريتش" قوله إن قطاع غزة قنبلة موقوتة لتدمير "إسرائيل" ويجب تفكيكها على حد وصفه.

وأضاف:" نصف سكان إسرائيل يتعرضون لتهديد الصواريخ منذ الانسحاب من القطاع، والجيش غير قادر على تحمل تعاظم قوة التنظيمات وحفر الأنفاق، والانجرار لجولات من القتل كل عدة سنوات".

وتابع  "سموتريتش":"سنعود لغزة فالأمر لا يحتمل سؤال هل سنعود بل متى.. لا خيار".

واختتم حديثه:" سيتفهم الجمهور الإسرائيلي  يومًا ما أنه لا يوجد خيار سوى العودة لغزة".

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