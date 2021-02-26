20 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

دى نحو 20 ألف مصل، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتحدث خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبته من على منبر صلاح الدين الأيوبي في المصلى القبلي، عن تصعيد إجراءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، مؤكدا أن المدينة المقدسة ستبقى مهوى أفئدة المؤمنين في الدنيا.

من جانبها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، استمرارها بنشر الحراس والسدنة والمتطوعين على أبواب المسجد وفي الساحات لإرشاد المصلين وحثهم على الالتزام بالتباعد وأهمية ارتداء الأقنعة الوقائية خلال الصلاة والتواجد في المسجد، لحمايتهم من عدوى فيروس "كورونا".