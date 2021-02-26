وكالة الرأي الفلسطينية القناة 12: مفاجأة حماس البحرية في المواجهة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده أثناء التدريب وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا شرق نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئيا وأمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "الدورات الحتميّة" بمديرية التدريب.. تخصصية وتطوير للكادر البشري وكالة الرأي الفلسطينية "سفراء الحرية" نطف تعانق الحياة وتلوح للأسرى بحُرية قريبة وكالة الرأي الفلسطينية تقليص مساعدات الأونروا.. صفعة يدفع ثمنها الفقراء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

20 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى

26 شباط / فبراير 2021 05:04

القدس المحتلة - الرأي

دى نحو 20 ألف مصل، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتحدث خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبته من على منبر صلاح الدين الأيوبي في المصلى القبلي، عن تصعيد إجراءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، مؤكدا أن المدينة المقدسة ستبقى مهوى أفئدة المؤمنين في الدنيا.

من جانبها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، استمرارها بنشر الحراس والسدنة والمتطوعين على أبواب المسجد وفي الساحات لإرشاد المصلين وحثهم على الالتزام بالتباعد وأهمية ارتداء الأقنعة الوقائية خلال الصلاة والتواجد في المسجد، لحمايتهم من عدوى فيروس "كورونا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟