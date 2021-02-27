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نحو 2 مليون و530 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً

27 شباط / فبراير 2021 10:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الرأي – وكالات:

 بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 530 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الاجمالية 113 مليونا وما يقارب من 992 ألف إصابة، تعافى منهم 89 مليونا ونحو 551 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، تراجعاً محدوداً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 432 ألف و634 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,778 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,246 وفاة)، والبرازيل (1,327 وفاة)، والمكسيك (877 وفاة)، وروسيا (428 وفاة)، وألمانيا (418 وفاة).

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (80,625 إصابة)، والبرازيل (63,908 إصابات)، وفرنسا (25,207 إصابات)، وايطاليا (20,499 إصابة)، والهند (16,056 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (523,082 وفاة)، والبرازيل (252,988 وفاة)، والمكسيك (184,474 وفاة)، والهند (156,970 وفاة)، وبريطانيا (122,415 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,136,915 إصابة)، والهند (11,079,979 إصابة)، والبرازيل (10,457,794 إصابة)، وروسيا (4,223,186 إصابة)، وبريطانيا (4,163,085 إصابة).

 

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