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9 وفيات و1623 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس

27 شباط / فبراير 2021 02:25

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، عن تسجيل 9 وفيات، و1623 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1209 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية: "بيت لحم 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 2، طولكرم 1"، و3 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي في الضفة: "طولكرم 82، بيت لحم 127، الخليل 143، ضواحي القدس 56، أريحا والأغوار 19، جنين 57، سلفيت 64، رام الله والبيرة 216، قلقيلية 29، نابلس 100، طوباس 17"، قطاع غزة 151، مدينة القدس 562.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي في مدينة الضفة:" طولكرم 56، بيت لحم 174، الخليل 103، ضواحي القدس 134، أريحا والأغوار11، جنين 42، سلفيت 72، رام الله والبيرة 157، قلقيلية 0، نابلس 24، طوباس 3"، قطاع غزة 128، مدينة القدس 295.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت أن هناك 110 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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