جماعات متطرفة تدعو لاقتحام المسجد الأقصى غدًا الأحد

الداخل المحتل-الرأي:

نشرت جماعات “الهيكل” المزعوم دعوات لاقتحام المسجد الأقصى غدًا الأحد.

ودعت تلك الجماعات مناصريها من المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى خلال جولتي الاقتحام الصباحية والمسائية بشكل جماعي ومكثّف، فيما يسمى بـ”عيد البوريم” (المساخر) العبري.

وأوضح نشطاء مقدسيون أن الاقتحام يأتي بعد يوم من عيد “البوريم”، رغم أن هذا اليوم ليس له قداسة أو دلالة هامة إلا أن جماعات “الهيكل” تتشبث بكل حدث تاريخي أو ديني لتوظيفه في تهويد المسجد الأقصى.

وذكروا أن اقتحام يوم غد سيكون على شكل اقتحام احتفالي “مهرجان”، وسيتم توفير الحلويات الخاصة بهذا العيد عند “باب المغاربة”.