تعرّف على الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

غزة – الرأي:

توقع الراصد الجوي، "قصي الحلايقة"، مساء اليوم السبت، أن يكون الجو غد الأحد أقل دفئاً، دون وجود فرص لسقوط الأمطار.

ورجح الحلايقة، أن تكون الأجواء يوم الاثنين، باردة وزخات أمطار في الشمال والوسط، تحت مسمى "منخفض ضحل"، أما يوم الثلاثاء، فأوضح أن الأجواء ستكون باردة مع تراجع فرص الأمطار، فيما سيتصل كتلة هوائية باردة مع بعض الأمطار التي ستشتد ليلا يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب الحلايقة، فإن الجو يوم الخميس المقبل سيكون طقس بارد جداً، وماطر، مع هبوب رياح نشطة، مرجحًا أن تشهد الأجواء يومي الجمعة والسبت المقبلين استقرارا وارتفاعات متتالية.