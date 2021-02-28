وكالة الرأي الفلسطينية بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يستعيد نغمة الانتصارات ولايبزيغ يواصل مطاردته وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: سيتي يحلّق أكثر في الصدارة بفوزه الـ14 تواليا وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ميسي يقود برشلونة لحسم القمة امام اشبيلية وكالة الرأي الفلسطينية نصائح لتجنب ألم الرقبة والكتف خلال العمل من البيت وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يداهم منزل مواطن ويعتقل اثنين في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية قريباً..بامكان الآباء التحكم بما يشاهده أطفالهم عبر يوتيوب وكالة الرأي الفلسطينية فكرة جديدة توضّح لماذا تصدر الرئتان أصوات صفير! وكالة الرأي الفلسطينية لماذا بعض سلالات فيروس كورونا أكثر عدوى من غيرها؟ وكالة الرأي الفلسطينية ديك يمثل أمام القضاء بالهند بتهمة قتل صاحبه وكالة الرأي الفلسطينية نعجة استرالية تحمل صوفاً بوزن 40 كيلوغراماً
أخبار » الأخبار الفلسطينية

انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

28 شباط / فبراير 2021 08:09

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟