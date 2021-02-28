وكالة الرأي الفلسطينية بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يستعيد نغمة الانتصارات ولايبزيغ يواصل مطاردته وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: سيتي يحلّق أكثر في الصدارة بفوزه الـ14 تواليا وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ميسي يقود برشلونة لحسم القمة امام اشبيلية وكالة الرأي الفلسطينية نصائح لتجنب ألم الرقبة والكتف خلال العمل من البيت وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يداهم منزل مواطن ويعتقل اثنين في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية قريباً..بامكان الآباء التحكم بما يشاهده أطفالهم عبر يوتيوب وكالة الرأي الفلسطينية فكرة جديدة توضّح لماذا تصدر الرئتان أصوات صفير! وكالة الرأي الفلسطينية لماذا بعض سلالات فيروس كورونا أكثر عدوى من غيرها؟ وكالة الرأي الفلسطينية ديك يمثل أمام القضاء بالهند بتهمة قتل صاحبه وكالة الرأي الفلسطينية نعجة استرالية تحمل صوفاً بوزن 40 كيلوغراماً
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد

28 شباط / فبراير 2021 08:10

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:

الدولار الأمريكي: 3.31 ش

الدينار الأردني: 4.67 ش

اليورو الأوروبي: 4.00 ش

الجنيه المصري: 0.20 ش

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟