أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.31 ش
الدينار الأردني: 4.67 ش
اليورو الأوروبي: 4.00 ش
الجنيه المصري: 0.20 ش
عاجل |
28 شباط / فبراير 2021 08:10
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.31 ش
الدينار الأردني: 4.67 ش
اليورو الأوروبي: 4.00 ش
الجنيه المصري: 0.20 ش
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