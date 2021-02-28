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الاحتلال يداهم منزل مواطن ويعتقل اثنين في الضفة

28 شباط / فبراير 2021 08:22

جنين-الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة تعنك غرب مدينة جنين وفتشت منزلا وحققت ميدانياً مع صاحبه.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية اقتحمت منزل المواطن معتز المهر في البلدة وفتشته وخربت الممتلكات واستجوبته كما انتشرت في أزقة البلدة.

وكذلك نصب الجنود حاجزاً على مدخل البلدة على شارع جنين-حيفا حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاباً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عصام محمد طقاطقة (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من بلدة الطور في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطور شرق القدس واعتقلت المواطن محمد خالد خويص، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

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