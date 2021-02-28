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نصائح لتجنب ألم الرقبة والكتف خلال العمل من البيت

28 شباط / فبراير 2021 08:25

نصائح لتجنب ألم الرقبة والكتف خلال العمل من البيت
نصائح لتجنب ألم الرقبة والكتف خلال العمل من البيت

بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء فيروس كورونا، أصبح الكثير من الناس يعملون من المنزل، كما اشتكى العديد من الأشخاص من آلام الرقبة والكتف والظهر بسبب وضعية الجسم الخاطئة، ويمكن أن يؤدي الجلوس لساعات طويلة في المنزل إلى مشاكل في العظام مثل آلام الكتف والرقبة وآلام الظهر وغيرها وعلى المدى الطويل ، يمكن أن يؤدي إلى خلل في العمود الفقري أو تنكس المفصل، في هذا التقرير نصائح لتجنب ألم الرقبة والكتف، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

 

نصائح لتجنب ألم الرقبة والكتف
 
- تأكد من أنك تجلس بشكل مستقيم مع استقامة كتفيك يمكنك أيضًا عمل تمارين للإطالة لظهرك وكتفك من وقت لآخر.

-لا تبقي الشاشة قريبة جدا، يجب أن يكون الكمبيوتر المحمول أو شاشة الكمبيوتر على بعد 45 سم على الأقل من عينيك.

-يرتبط إجهاد الرقبة ارتباطًا مباشرًا بارتفاع الكمبيوتر المحمول على الطاولة ضع الشاشة أمامك على ارتفاع عرض مريح. يجب أن يكون منتصف شاشة الكمبيوتر المحمول في مستوى العين سيساعد ذلك في الحفاظ على وضع محايد للرقبة والتأكد من عدم ثني الرقبة بشكل محرج لفترة طويلة.

يمكنك تكديس بعض الكتب أسفل الكمبيوتر المحمول أو الاستثمار في حامل كمبيوتر محمول للحفاظ على الارتفاع المناسب.

 

علامات التحذير من ألم الرقبة
 
تبدأ آلام الرقبة عادة بانزعاج خفيف في مؤخرة العنق والعضلة الكبيرة التي تنشأ من الرقبة يمكن أن يحد التمزق العضلي الخطير من استخدام الذراع والكتف لمدة شهر.

يمكن أن يكون ذلك مؤلمًا للغاية ، لذا يجب على الشخص أن يطلب مساعدة خبير قبل أن ينتقل الألم إلى الذراعين/اليدين/ المكتشفين مصحوبًا بوخز.

إذا تفاقم الألم في الجزء العلوي من الذراع، والذي يزداد عند الاستلقاء على نفس الجانب ، فهذا دليل على التهاب أوتار الكتفين.


 
لا تتجاهل الألم

إذا لم يتم الانتباه، يمكن أن يؤدي تمزق العضلات إلى تلف دائم في شكل ضعف العضلات عندما ينهار الغضروف ، فإنه يضغط على الأعصاب ويمكن أن يؤثر على الحبل الشوكي.

 

نصائح لمعالجة آلام الرقبة
 
- تحسين بيئة العمل

- الحفاظ على الرؤية السليمة

- يحافظ على مستويات الكالسيوم وفيتامين د

- أداء تمارين الرقبة الأساسية يوميًا

نصائح لمعالجة آلام الكتف
 
- اجلس مع دعامة لكتفك ولا ترخ كتفيك

- تقوية العضلات حول الكتفين بالتمارين الأساسية مثل هز الكتفين وعصر الكتف (سحب الكتفين للخلف).

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