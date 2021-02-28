حالة وفاة و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1651 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 55178 إصابة بينها 1737 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 52891 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 550 الة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 24.