6 وفيات و208 إصابات جديدة بكورونا في القدس

القدس المحتلة - الرأي

أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" في القدس المحتلة على الجبريني تسجيل 6 حالات وفاة و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال الجبريني، في بيان اليوم الأحد، إن القدس سجلت أمس السبت 6 حالات وفاة، في ظل استمرار انتشار الفيروس من خلال السلالات الجديدة المتحورة.

وذكر أن حالات الوفاة سجلت في أحياء جبل المكبر، البلدة القديمة، وادي الجوز، بيت حنينا، الشيخ جراح، والطور.

وأشار إلى أن هذا أعلى عدد وفيات يُسجل في يوم واحد بالقدس منذ بداية انتشار الفيروس قبل عام.

وحذر الجبريني من مخاطر استمرار انتشار الفيروس، لا سيما وأن الإصابات لا تزال مرتفعة.

ويرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 2302، من بينها 108 حالات تعالج في المستشفيات، بينما تم تسجيل 142 حالة شفاء.