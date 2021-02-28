مصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية المغازي تجريان صيانة طارئة لخط مياه

الوسطى- الرأي:

أجرت مصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع بلدية المغازي صيانة طارئة لخط مياه "ميكروت" الموجود بمنطقة الزعفران شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة والذي يبلغ قطره 16 إنش، حيث يعتبر هذا الخط من أهم المصادر المائية في المغازي ويخدم عدد كبير من السكان، واصلاحه يساهم في استقرار خدمة المياه المقدمة لهم.

وأوضحت المصلحة في تصريح لها اليوم، أن فريق الصيانة توجه الى المكان، إضافة الى مساهمتها بتوفير المواد اللازمة لصيانة خط المياه من مخازنها الرئيسة، وذلك في إطار متابعة مصلحة المياه لكافة طلبات التشغيل والصيانة لكافة بلديات القطاع خاصة في ظل الظروف الحالية.