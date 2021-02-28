23 وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 وفاة، و1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و956 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، الخليل 2، نابلس 2، أريحا 1، سلفيت 5، طولكرم 1، رام الله 1، بيت لحم 1، طوباس 1"، قطاع غزة حالة وفاة واحدة، مدينة القدس 6 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 70، ضواحي القدس 103، الخليل 353، نابلس 197، أريحا والأغوار 41، سلفيت 72، طولكرم 103، رام الله والبيرة 449، بيت لحم 128، جنين 70، طوباس 29"، قطاع غزة 88، مدينة القدس 208".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 49، الخليل 27، نابلس 48، أريحا والأغوار 16، سلفيت 117، طولكرم 30، رام الله والبيرة 285، بيت لحم 115، جنين 21، طوباس 9"، قطاع غزة 100، مدينة القدس 136.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الصحة إلى وجود 117 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.