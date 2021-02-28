مدرسة بالوسطى تنفذ سلسلة فعاليات ضمن مبادرة "سفراء الوقاية"

الوسطى- الرأي

نفذت مدرسة وفاء العامر الثانوية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى، مجموعة من الأنشطة الفعاليات ضمن مبادرة "سفراء التوعية" التي تنظمها المدرسة للتوعية بخطورة جائحة كورونا والتعريف بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من الجائحة وكافة الأمراض، إضافة إلى تنظيم مسابقة "معاً لمواجهة كورونا".



مديرة المدرسة حنان مسلم شكرت فريق المبادرة المرشدة التربوية هبة مسمح، ومنسقة الصحة سميرة أبو ندى وسميرة عيسى، ونائبة المديرة سمر درويش، وتحدثت عن المبادرة وأهدافها والدور الذي تلعبه المبادرة في توعية الطلاب والمجتمع بخطورة جائحة كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية والبروتوكولات التي أقرتها وزارة التعليم والصحة للحماية من الجائحة، وتطرقت مسلم إلى الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المدرسة بهدف رفع الوعي الصحي لطلبة المدرسة.

وأضافت مسلم بأن الأنشطة والفعاليات شملت حملة نظافة لمدينة الهدى بالتعاون مع بلدية وادي غزة وشباب مسجد الهدى، وتعقيم المدرسة والحي "مدينة الهدى" بالتعاون مع الدفاع المدني، إضافة لإعطاء محاضرات لأولياء الأمور لتوعيتهم من مخاطر الوباء بالتعاون مع جهاز الشرطة، كما عقدت المدرسة لقاء توعوي للطالبات ولأولياء الأمور قدم من خلاله المسعف "أنور قديح" نصائح وإرشادات للوقاية من الفيروس.

وكان تعاون المدرسة مع المجتمع المحلي كبير حيث عقدت المدرسة محاضرة للسيدات واعطى المحاضرة الدكتور أمير الحواجري مدير مركز الهدى الطبي، إضافة لعقد جلسات دينية توعوية من خلال خطيب مسجد الهدى، وتم توظيف أدوات التواصل الاجتماعي المتنوعة من خلال عمل مجموعة واتس بالتعاون مع الدكتور أمير الحواجري للاستشارات الطبية والمرشدة التربوية هبة مسمح للاستشارات النفسية خلال فترة الحجر.

وأوضحت مديرة المدرسة أن المبادرة شملت نقل رسائل توعية للمجتمع من خلال صفحة المدرسة، وعقد لقاء من قبل فضائية الأقصى مع المرشدة التربوية هبة مسمح للتحدث عن المبادرة، وتنظيم مجموعة من المسابقات للطالبات عن فيروس كورونا، منها إعداد مطويات هادفة، وأجمل فيديو للتوعية من الفيروس، وتم ذلك من خلال صفحة المدرسة والفصول الافتراضية وتم تكريم الطالبات الفائزات من قبل إدارة المدرسة، وتوزيع كسوة شتاء على بعض الأُسر المتعففة بالتعاون مع المجتمع المحلي، وإعداد فيديو بلغة الاشارة يقدم نصائح لمواجهة فيروس كورونا.