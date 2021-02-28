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الزراعة تواصل فحص الأبقار الواردة من الخارج بمحجرها البيطري

28 شباط / فبراير 2021 01:25

الزراعة تواصل فحص الأبقار الواردة من الخارج بمحجرها البيطري
الزراعة تواصل فحص الأبقار الواردة من الخارج بمحجرها البيطري

غزة- الرأي

أجرت دائرة الرقابة والحجر البيطري التابعة للإدارة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع الرقابة الزراعية بوزارة الزراعة عملية إدخال عدد من الأبقار، في المحجر البيطري  ليتم فحصها من قبل اللجنة الفنية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، والشروط الفلسطينية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، وسلامتها وخلوها من الامراض الوبائية المشتركة مع الإنسان . 


يذكر أن المحجر البيطري الذي اقامته وزارة الزراعة منذ أعوام لا زال يقوم بعمله في استقبال وحجر وفحص للحيوانات التي يتم استيرادها من الخارج، والذي يعتبر خط الدفاع الاول ضد الأمراض الوبائية.

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