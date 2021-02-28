لجنة الانتخابات المركزية تنشر توضيحاً بشأن الترشح

غزة- الرأي:

قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها منذ بدء التحضير للانتخابات الفلسطينية 2021، تتلقى العديد من الاستفسارات والاسئلة من المواطنين ومن مختلف الفصائل الوطنية والقوائم التي تنوي الترشح للانتخابات التشريعية.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنها تنشر عبر موقعها الإلكتروني الكثير من المعلومات التفصيلية حول آليات وشروط الترشح، ويمكن للمعنيين الاطلاع عليها.

وأكدت أنها ستنشر المزيد من المعلومات التي ستجيب على كل الاستفسارات، على موقعها الإلكتروني وعبر وسائل الإعلام بعد انتهاء مرحلة النشر والاعتراض.

وبين أنها تنشر هذه المعلومات كجزء من مسؤوليتها وعملها، ولإعطاء المعنيين فرصة كافية للاطلاع على هذه الإجراءات تحضيراً لمرحلة الترشح المقررة في العشرين من شهر آذار/ مارس المقبل.

وأضاف "إن هذه الإجراءات المنشورة مستندة إلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته السارية".