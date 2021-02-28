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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس المحتلة

28 شباط / فبراير 2021 06:52

مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عشرات الفلسطينيين في حي بطن الهوى بمدينة القدس المحتلة بالاختناق، اليوم الأحد، جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات.

وذكر مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان في حي بطن الهوى، بعد أن قام شرطي إسرائيلي باستفزاز الشبان خلال عمله في حراسة البؤر الاستيطانية بالحي.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا رئيس لجنة الدفاع عن الحي زهير الرجبي، بعد الاعتداء عليه، إضافة لاعتقال محمد صالح (29عامًا) بعد الاعتداء عليه بالضرب، واقتادته إلى البؤرة الاستيطانية "بيت يونثا " واحتجزته لدقائق.

وأوضحت أن عراكاً اندلع بين قوات الاحتلال وسكان الحي، تطور إلى مواجهات أطلقت خلالها القوات قنابل الصوت ورشت غاز الفلفل.

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